Mania STATUILOR loveste din nou :)) Ce mare jucator al lui Chelsea a fost onorat cu aceasta replica! FOTO

Dupa Cristiano Ronaldo si Maradona, un al jucator "a patit-o" :)

Fostul mare jucator de la Chelsea, Michael Essien, a fost onorat in Kumasi dupa ce o statuie a internationalului ghanez a fost inaugurata. Essien este unul dintre cei mai decorati atleti din istoria tarii - fost castigator de Liga Campionilor, Essien evolueaza in acest moment in prima liga din Indonesia la Persib Bandung.

Statuia, localizata pe Boadi Road in Kumansi, a fost creata cu Essien avand tricoul lui Chelsea si mingea la picior. Fanii au glumit insa pe seama statuii, comparand-o cu cea facuta pentru Cristiano Ronaldo.

Michael Essien a jucat de-a lungul carierei la Lyon, Chelsea, Real Madrid, AC Milan si Panathinaikos.