MAGIA nu se uita! Toate fazele lui Ronaldinho din El Clasico al legendelor! A lasat pe toata lumea masca inca de la incalzire

La 37 de ani Ronaldinho demonstreaza ca in continuare are executii magistrale!

Retras dupa ce nu a mai jucat la niciun club in ultimii 2 ani, Ronaldinho a demonstrat in partida legendelor dintre FC Barcelona si Real Madrid de ce este in stare! Ambasadorul oficial al catalanilor a reusit 3 assist-uri!

Evolutia lui Ronaldinho din timpul meciului din Beirut a fost atat de buna incat Barcelona a publicat pe canalul oficial de YouTube un clip cu toate atingerile brazilianului!

Ronaldinho a impresionat inca de la incalzire cand a tinut secunde bune pe cap!