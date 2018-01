MAESTRII LOVITURILOR LIBERE // Top 20 cei mai buni executanti din fotbalul european! Surpriza: Ronaldo si Messi NU sunt pe lista

Englezii de la FourFourTwo au facut un top al celor mai buni executanti de lovituri libere din fotbalul european.

Clasamentul a fost intocmit dupa ce s-au luat in considerare mai multe criterii: fotbalistii sa fie in activitate si sa fi executat cel putin 20 de lovituri libere in ultimele 3 sezoane si jumatate.

TOP 20 CEI MAI BUNI EXECUTANTI



20. Suso (AC Milan)

Goluri: 3 - Lovituri executate: 22 - Rata de succes: 13.64%

20. Gael Kakuta (Amiens)

Goluri: 3 - Lovituri executate: 22 - Rata de succes: 13.64%

20. Wissam Ben Yedder (Sevilla)

Goluri: 3 - Lovituri executate: 22 - Rata de succes: 13.64%

17. Wayne Rooney (Everton)

Goluri: 4 - Lovituri executate: 29 - Rata de succes: 13.79%

16. Romelu Lukaku (Manchester United)

Goluri: 3 - Lovituri executate: 21 - Rata de succes: 14.29%

15. Yaya Toure (Manchester City)

Goluri: 4 - Lovituri executate: 28 - Rata de succes: 14.29%

14. Zlatko Junuzovic (Werder Bremen)

Goluri: 5 - Lovituri executate: 35 - Rata de succes: 14.29%

13. David Alaba (Bayern Munich)

Goluri: 6 - Lovituri executate: 42 - Rata de succes: 14.29%



12. Miralem Pjanic (Juventus)

Goluri: 11 - Lovituri executate: 76 - Rata de succes: 14.47%

11. Markus Suttner (Brighton)

Goluri: 4 - Lovituri executate: 27 - Rata de succes: 14.81%

10. Mauricio Lemos (Sassuolo)

Goluri: 3 - Lovituri executate: 20 - Rata de succes: 15%

10. Henri Saivet (Newcastle)

Goluri: 3 - Lovituri executate: 20 - Rata de succes: 15%

10. Sejad Salihovic (Hamburg)

Goluri: 3 - Lovituri executate: 20 - Rata de succes: 15%

7. Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Goluri: 6 - Lovituri executate: 37 - Rata de succes: 16.22%



6. Federico Viviani (SPAL)

Goluri: 5 - Lovituri executate: 30 - Rata de succes: 16.67%



5. James Rodriguez (Bayern Munich)

Goluri: 6 - Lovituri executate: 36 - Rata de succes: 16.67%

4. Marcos Alonso (Chelsea)

Goluri: 4 - Lovituri executate: 22 - Rata de succes: 18.18%





3. Philippe Coutinho (Barcelona)

Goluri: 5 - Lovituri executate: 26 - Rata de succes: 19.23%

2. Paulo Dybala (Juventus)

Goluri: 8 - Lovituri executate: 38 - Rata de succes: 21.05%





1. Juan Mata (Manchester United)

Goluri: 5 - Lovituri executate: 22 - Rata de succes: 22.73%