Lovitura pentru catalani data de Curtea Constitutionala din Spania! Decizia luata astazi

Declararea de independenta a Cataloniei ce era programata pentru luni a fost blocata.

Curtea Constitutionala spaniola a suspendat temporar sesiunea Parlamentului regional al Cataloniei prevazuta luni, intr-o incercare de a impiedica o eventuala declarare a independentei regiunii, relateaza BBC News. Membrii Parlamentului urmau sa decida prin vot secesiunea de Spania. O asemenea decizie ar reprezenta o ”incalcare a Constitutiei”, subliniaza Curtea.

Grupul socialist din cadrul Parlamentului regional - in care separatistii detin o majoritate fragila - a indemnat la blocarea sesiunii de luni. Alti membri ai Parlamentului regional au avertizat, de asemenea, ca sesiunea ar fi ilegala, deoarece urmeaza sa discute rezultatele referendumului din weekend care a fost si el suspendat de Curtea Constitutionala.

Acest referendum pe tema determinarii ilegal care a avut loc duminica a provocat cea mai grava criza politica din Spania ultimilor ani. Premierul spaniol Mario Rajoy a indemnat anterior Guvernul regional sa nu declare independenta Cataloniei fata de Spania, dupa referendumul pe tema autodeterminarii ilegal de duminica.

Presedintele regiunii Catalonia Carles Puidgemont a anuntat ca ar putea sa declare independenta regiunii la inceputul saptamânii viitoare. Pe de alta parte, membri ai Politiei Nationale spaniole au parasit un hotel dintr-o localitate catalana in urma unui miting si unui contramiting. O tabara urla la ei sa plece, iar cealalta isi manfesta sustinerea fata de ei. Suplimentarea fortelor Politiei Nationale a infuriat numerosi catalani, care-i acuza pe ofiteri ca au recurs la o volenta excesiva in cadrul unor interventii in forta vizând sa opreasca referendumul.

Sursa: News.ro