Lovitura GREA primita de Mourinho! Anuntul facut de UEFA inainte de Supercupa Europei dintre Real si United

Eric Bailly va rata meciul de Supercupa Europei dintre Manchester United si Real Madrid dupa ce UEFA a decis sa mareasca suspendarea jucatorului! Bailly a fost eliminat pentru comportament violent in timpul partidei din semifinalele Europa League in sezonul trecut.

Initial, Bailly a fost suspendat pentru un singur meci astfel ca a ratat finala competitiei, castigata de Man United in fata lui Ajax. Insa UEFA a decis ca pedeapsa a fost prea "blanda" astfel ca i-a mai acordat 2 etape de suspendare!

Astfel, Bailly nu va putea juca in Supercupa Europei care va fi pe 8 august in direct la ProTV, precum nici in primul meci din grupele Champions League.