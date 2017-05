Lista completa a CAMPIOANELOR din Europa. Care sunt echipele care au cucerit titlurile pana acum si unde se mai disputa trofeele

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Campionatele s-au incheiat in cele mai multe tari din Europa. Cu exceptia statelor in care ligile de fotbal se joaca in sistem primavara/toamna, date fiind conditiile climatice, titlurile se mai joaca in Bosnia, Cehia, Georgia, Muntenegru, Polonia, Turcia si Ungaria.

Lista campioanelor din Europa

Albania - Kukesi

Andorra - FC Santa Coloma

Anglia - Chelsea

Armenia - Alashkert

Austria - RB Salzburg

Azerbaijan - Qarabag

Belarus - se joaca in sistem primavara/toamna

Belgia - Anderlecht

Bosnia - inaintea ultimei etape, 3 echipe se bat pentru titlu: Siroki Brijen, Mladost Doboj Kakanj, Celik

Bulgaria - Ludogorets

Cehia - inaintea ultimei etape, 2 echipe au sanse: Slavia Praga si Viktoria Plzen

Cipru - APOEL Nicosia

Croatia - NK Rijeka

Danemarca - FC Copenhaga

Elvetia - FC Basel

Estonia - se joaca in sistem primavara/toamna

Finlanda - se joaca in sistem primavara/toamna

Franta - AS Monaco

Georgia - mai sunt 5 etape de disputat

Germania - Bayern Munchen

Grecia - Olympiakos

Feroe - se joaca in sistem primavara/toamna

Irlanda de Nord - Linfield

Islanda - se joaca in sistem primavara/toamna

Israel - Hapoel Beer Sheva

Italia - Juventus

Kazakhstan - campionatul se termina la 30 iulie

Kosovo - Trepca 89

Letonia - se joaca in sistem primavara/toamna

Lituania - se joaca in sistem primavara/toamna

Macedonia - Vardar Skopje

Malta - Hibernians

Moldova - Dacia Chisinau

Muntenegru - inaintea ultimei etape, 4 echipe au sanse: Buducnost, Zeta, Mladost Podgorica, Sutjeska

Norvegia - se joaca in sistem primavara/toamna

Olanda - Feyenoord

Polonia - inaintea ultimei etape, 4 echipe se lupta: Legia, Jagiellonia, Lech Poznan, Lechia Gdansk

Portugalia - Benfica

Irlanda - se joaca in sistem primavara/toamna

Rusia - Spartak Moscova

Scotia - Celtic

Serbia - Partizan

Slovacia - Zilina

Slovenia - Maribor

Spania - Real Madrid

Suedia - se joaca in sistem primavara/toamna

Turcia - cu doua etape ramase, 2 echipe au sanse: Besiktas si Istanbul BB

Ucraina - Sahtior Donetsk

Ungaria - inaintea ultimei etape, 2 echipe au sanse: Honved si Videoton

Tara Galilor - The New Saints