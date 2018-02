Lewandowski, la un pas de Premier League! Transferul URIAS pregatit pentru aceasta vara! Cine vrea sa-l cumpere

Conform presei engleze, 3 cluburi din Anglia sunt interesate de atacantul polonez.

Robert Lewandowski a decis sa-si incheie colaborarea inceputa acum un deceniu cu agentul polonez Cezary Kucharski si a semnat cu celebrul Pini Zahavi, mutare care a intensificat zvonurile ca Lewandowski se pregateste de despartirea de Bayern Munchen! Lewandowski nu se afla in cele mai bune relatii cu conducerea clubului dupa ce a criticat public strategia de pe piata transferurilor si faptul ca nu a fost ajutat de restul colegilor sa iasa golgheterul Bundesligii in sezonul trecut.

Acum, odata cu colaborarea cu Zahavi, Lewandowski pare sa pregateasca urmatoarea mutare din cariera. Iar cei de la The Sun scriu ca 3 cluburi din Premier League sunt gata sa-l aduca: Manchester City, Chelsea si Liverpool. Jurnalistii britanici au publicat si imagini cu sotia lui Lewandowski care a fost saptamana trecuta la Londra!

Lewandowski mai are contract cu Bayern pana in 2021 astfel ca actuala si viitoarea campioana a Germaniei va solicita o suma importanta in schimbul golgheterului echipei.