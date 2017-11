Leo Messi a urcat pe primul loc in lume dupa noul contract cu Barca, Cristiano Ronaldo este pe locul 4! TOP 10 salarii in fotbal

Messi a semnat un nou contract pana in 2021 cu FC Barcelona.

Ceea ce a fost anuntat in vara trecut de catre Barcelona s-a intamplat in weekendul trecut - Leo Messi a semnat noul contract care il va duce la 17 ani petrecut la Barca! Noul contract are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro, menita sa tina departe orice club care il doreste pe jucatorul argentinian.

Odata cu noul contract, Messi a urcat pe primul loc in topul salariilor din fotbal, depasindu-l pe Carlos Tevez, cel care primeste 38 de milioane de euro in China. Alti 3 jucatori din campionatul Chinei prind un loc in top 10, acolo unde Cristiano Ronaldo este pe locul 4.

10. Graziano Pelle - Shandong Luneng - 15 milioane de euro

9. Paul Pogba - Manchester United - 17 milioane de euro

8. Hulk - Shanghai SIPG - 20 de milioane de euro

7. Ezequiel Lavezzi - Hebei China Fortune - 23 de milioane de euro

6. Gareth Bale - Real Madrid - 23 de milioane de euro

5. Oscar - Shanghai SIPG - 24 de milioane de euro

4. Cristiano Ronaldo - Real Madrid - 34 de milioane de euro

3. Neymar - PSG - 36 de milioane de euro

2. Carlos Tevez - Shanghai Shenhua - 38 de milioane de euro

1. Lionel Messi - FC Barcelona - 43 de milioane de euro