Le-au FURAT pizza! Suporterii unei echipe din Brazilia s-au razbunat pe jucatori dupa infrangere! Cum i-au lasat fara mancare

Fanii echipei i-au pedepsit intr-un mod inedit pe jucatori.

Fanii clubului brazilian de fotbal Portuguesa din Sau Paulo, suparati dupa un esec cu 0-3 pe teren propriu, au interceptat livrarea unui fast-food pentru jucatorii din vestiar si au mancat cele 10 pizza comandate, a declarat un fan agentiei Reuters.

Dupa infrangerea din meciul cu Oeste (0-3) de marti, clubul a comandat cum face de obicei pizza pentru ca jucatorii sa manance dupa partida. Cativa fani, suparati ca echipa a reusit o singura victorie in ultimele 5 meciuri, au facut o cheta si au platit pizza destinata jucatorilor (94 dolari). Suporterii au mancat 6 pizza, iar restul de 4 le-au oferit unui ingrijitor si unei persoane care supraveghea turnichetii de la o intrare a stadionului.

Reuters a incercat sa contacteze clubul telefonic, dar nu a reusit sa obtina o declaratie.

Portuguesa a fost odata unul dintre cluburile mari ale orasului Sao Paulo, dar si-a pierdut acest statut dupa retrogradarea din 2013 in Serie B. Anul trecut, clubul a cazut in Serie D, iar in acest sezon evolueaza in divizia secunda a campionatului statului Sao Paulo, unde ocupa locul 12 din 16 echipe cu doar 4 puncte din 5 etape.

"Os jogadores não tem culpa disso", - @flaviopradojpgz e @celsocardoso comentam caso da pizza na Portuguesa pic.twitter.com/8O8JlZ9R0o — Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) January 31, 2018

Sursa: Agerpres