Campionatul lui Messi si Ronaldo, cel mai spectaculos din Europa. Spania, peste Anglia la media de goluri

Media de goluri pe meci in campionatul Spaniei este de 2,90 goluri. Din spate vine tare Premier League.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Intre La Liga si Premier League se da o lupta puternica. Competitia care se lauda cu Ronaldo si Messi concureaza cu cel mai bogat campionat din lume. Marca publica astazi o statistica despre campionatele cele mai puternice in care s-au marcat cele mai multe goluri pana acum.

La Liga se afla pe primul loc in acest top, cu 2,90 pe meci. Barcelona are cel mai bun atac, cu 51 de goluri in timp ce rivala Real Madrid a marcat in cele 18 etape pe care le-a jucat 48 de goluri.

Pe locul 2 in acest top se afla Premier League la o diferenta minima de La Liga, cu o medie de 2.89 goluri pe meci. Liverpool este pe primul loc la acest capitol in Premier League, cu 51 de goluri in timp ce pe locul doi se afla Arsenal cu 50 de reusite.

Surprinzator, desi da echipa cu cele mai multe goluri marcate din Europa (Monaco, 64), Franta se afla abia pe locul 6 in acest top, dupa Serie A, Eredivisie si Bundesliga. Echipa de pe locul 2 cu cele mai multe goluri marcate in Franta este PSG cu doar 41 de goluri.

Campionatele pe care le-a mai inclus Marca in acest top sunt: Premier League, Serie A, Eredivisie, Bundesliga, Ligue 1, Superliga turca si Primeira Liga (Portugalia).



TOPUL MEDIEI DE GOLURI IN CELE MAI TARI CAMPIONATE

1. La Liga, 2.90 goluri pe meci

2. Premier League, 2.89 goluri pe meci

3. Serie A, 2.75

4. Eredivisie (Olanda), 2.70 goluri pe meci

5. Bundesliga, 2.66 goluri pe meci

6. Ligue 1, 2.50 goluri pe meci

7. Super Lig (Turcia), 2.46 goluri pe meci

8. Primeira Liga (Portugalia), 2.37 goluri pe meci