La 20 de ani era cumparat de Real, la 30 traieste o viata cu totul diferita! E incredibil cu ce se ocupa Royston Drenthe acum

Pare ca a trecut o vesnicie de cand Royston Drenthe era prezentat alaturi de Wesley Sneijder pe Santiago Bernabeu. In urma cu 10 ani, fotbalistul de banda era transferat de formatia madrilena de la Ajax.

Vazut ca fiind o viitoare stea a fotbalului, Drenthe nu s-a putut ridica la nivelul asteptarilor si s-a plimbat ulterior pe la mai multe echipe, alegand sa se retraga la doar 29 de ani.

Fost campion european intr-o generatie cu Ryan Babel si Daniel de Ridder, Drenthe a fost cumparat de Real Madrid cu 11 milioane de euro. Dupa esecul adaptarii la nivelul de pe Bernabeu, el a fost cedat la Everton.

Dupa Everton, Drenthe s-a mai plimbat pe la FC Spartak Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor si Baniyas.

Acum, la 30 de ani, Drenthe este cantaret de muzica hip hop!

Former Real Madrid and Everton star Royston Drenthe on retirement from football… and subsequent rap career https://t.co/enLPxwQdvD pic.twitter.com/jVAtvgPeFv