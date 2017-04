Keep calm, tot Messi e lider. Argentinianul ramane primul in cursa pentru Gheata de Aur, desi n-a jucat cu Granada. Ronaldo, doar pe 15

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Absent din echipa Barcelonei in meciul castigat de catalani impotriva Granadei cu 4-1, Leo Messi ramane lider in cursa pentru Gheata de Aur. Argentinianul se afla la un gol distanta de Lewandowski (Bayern Munchen), Bas Dost (Sporting) si Aubameyang (Borussia Dortmund). In cursa de urmarire se afla si Andrea Belotti (AC Torino), Edin Dzeko (AS Roma), Anthony Modeste (Koln), dar si coechipierul Luis Suarez.

Rivalul lui Messi, Cristiano Ronaldo se afla pe pozitia a 15-a, insa la egalitate cu Higuain si Harry Kane. Portughezul are 19 reusite, cu 6 mai putine decat Messi.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur