Kaka se retrage! Anuntul facut de ultimul castigator de Balon de Aur inaintea lui Messi si Ronaldo

Ricardo Kaka incepe sa se gandeasca la retragere.

Ajung la 35 de ani, Kaka a declarat ca nu se mai simte bine pe terenul de fotbal si ia in calcul cariera de antrenor.



"Imi place ce a facut Zizou. S-a lasat de fotbal, si-a luat putin timp liber, si-a dat seama ca ii place sa antreneze si a inceput de la juniori. Mi-ar placea sa urmeaz aceeasi pasi ca Zidane. Sa continui sa joc? Nu ma mai simt bine pe terenul de fotbal, simt dureri dupa fiecare meci. Corpul meu se resimte, iar la 35 de ani e mai greu sa te recuperezi", a declarat Kaka pentru Globoesporte.

Kaka si-a inceput cariera la Sao Paolo. In 2003 s-a transferat in Europa, la AC Milan. In 2009 a fost achizitionat de Real Madrid, dar s-a intors la Milan dupa doar un sezon. Din 2014 joaca in Major League Soccer, la Orlando City.

Pentru nationala Braziliei a jucat in 92 de meciuri si a marcat 29 de goluri. A castigat Cupa Mondiala in 2002 si Cupa Confederatiilor in 2005 si 2009.

Kaka a castigat Balonul de Aur in 2007, fiind ultimul castigator al trofeului inaintea "dinastiei" Messi si Ronaldo.