Kaka a inceput sa planga! Le-a spus ADIO americanilor si se retrage de pe teren! VIDEO

Brazilianul Kaka a jucat ultimul meci din cariera.

Ultimul castigator al Balonului de Aur inaintea lui Messi si Ronaldo, Kaka, a anuntat ca isi agata ghetele in cui la 35 de ani. El a jucat ultimul meci in SUA, pentru Orlando City, si a inceput sa planga la finalul partidei cu Columbus Crew, pierdut cu 1-0. Doi tineri suporteri au intrat pe teren si l-au luat in brate pe Kaka.

"Nu mai am placerea de a juca fotbal. Ma doare tot corpul la fiecare partida. E greu sa imi mai revin la 35 de ani", a spus el recent.

Kaka a fost pentru o scurta perioada cel mai scump transfer din istorie, cand a trecut de la Milan la Real Madrid. Pe Bernabeu n-a impresionat, insa are o medalie de campion cu echipa spaniola in palmares.