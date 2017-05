Unde a ajuns sa joace "perechea" lui Gnohere din atacul lui Dinamo: Essombe are 10 goluri in 10 meciuri

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Bucurati-va de fotbal in direct la Sport.ro! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Fost atacant la Dinamo in sezonul trecut, marcator a 6 goluri in 23 de aparitii pentru formatia din Stefan cel Mare, camerunezul Marcel Essombe traverseaza o forma buna. O face insa intr-un campionat foarte indepartat. Tocmai in Thailanda a ajuns Essombe sa joace.

Marcel Essombe evolueaza pentru Ratchaburi, in prima liga din Thailanda. In 2017, acesta a marcat 10 goluri in 10 partide pentru echipa aflata in acest moment pe locul 6 al campionatului.

Spre deosebire de Essombe, fostul sau partener din atacul lui Dinamo, Harlem Gnohere imbraca acum tricoul rivalei Steaua, pentru care a marcat 5 goluri in 13 partide din Liga I.