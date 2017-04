Iti amintesti de Andrey, portarul adus de Steaua pentru o noua aventura in Liga, dar dat afara de Becali? Care a fost ultima tara in care a evoluat

Brazilianul Andrey Nazario Afonso a devenit cunoscut pentru microbistii din Romania in 2007, atunci cand era adus cu surle si trambite de Steaua si anuntat ca fiind noul titular al formatiei. Sosit din America de Sud, acesta a avut un debut promitator, dar a fost dat afara de Becali la scurt timp.

Andrey a debutat cu brio in poarta Stelei, dar aventura lui s-a oprit la scurt timp, dupa o infrangere 2-4 a Stelei in fata lui Dinamo, in care acesta a gafat. Becali l-a trimis direct la echipa a doua, iar ulterior fotbalistul s-a intors in tara natala. Pe atunci, Andrey avea 24 de ani.

Acum, portarul brazilian a ajuns la 33 de ani, iar cariera l-a purtat intr-o tara mai putin cunoscuta pentru fotbalul ei - Iran.

Portarul a mai aparat in ultimii ani la Cruzeiro, Portuguesa, Criciuma, ABC, America - RN, Boa si Cruzeiro - RS.

In ultimul an, acesta a aparat poarta echipei FC Mashhad. Aceasta a fost infiintata in 2011, iar anul trecut a terminat pe locul 13 al primei ligi din Iran. Acesta a rezistat insa o scurta perioada, reziliindu-si ulterior contractul.

"Gigi stica Steaua! El vorbea despre Dumnezeu, dar, in realitate, el nu crede in nimic, in nimic din ce spune. Sunt vehement, dar nu exagerez cu nimic. Este un om josnic si dezvgustator", spunea Andrey la scurt timp dupa ce parasea Romania.