IPOTEZA IREALA | Messi ar putea pleca GRATIS! Englezii scriu ca va semna in iarna si va juca din vara viitoare in Premier League

Englezii prezinta un scenariu incredibil.

Messi ar putea pleca gratis de pe Camp Nou in vara viitoare. Potrivit The Sun, starul argentinian ar fi dispus pentru un "nou inceput", in conditiile in care Manchester City tatoneaza terenul tot mai intens. Presa internationala nota la finalul saptamanii trecute ca sefii clubului englez au pregatit o oferta de 400 de milioane de euro pentru Messi, iar reprezentantii de pe Etihad au luat deja legatura cu impresarul jucatorului.

Messi negociaza un nou contract cu Barcelona de un an si jumatate. Deocamdata, dupa 18 luni, nu s-a ajuns la niciun acord, iar in acest moment o despartire pare mai probabila potrivit englezilor decat o prelungire a contractului.

The Sun scrie ca Messi ar putea semna cu Manchester City in perioada de transferuri din iarna si va juca efectiv din vara urmatoare.