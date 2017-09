INCREDIBIL! Tevez, scos din lotul chinezilor care ii dau 37 de milioane pe an! Ce probleme are

Clarlos Tevez e platit cu 37 de milioane de euro pe an la Shanghai Shenhua.

Tevez a devenit cel mai bine platit jucator din lume, insa pana acum nu a impresionat in China. Fostul jucator de la Manchester City sau Boca Juniors are doar 2 goluri in 11 meciuri, iar acum a fost anuntat ca nu va mai face parte din echipa daca nu slabeste.

Tevez a fost accidentat o perioada, iar recuperarea a efectuat-o in Argentina. Cand s-a intors la antrenamente, atacantul avea mai multe kilograme in plus, pe care trebuie sa le dea jos. La fel s-a intamplat si cu un alt nume mare adus de chinezi din Europa, Fredy Guarin.

"Tevez e supraponderal, la fel si Guarin. Nu pot sa-i folosesc acum. Am o responsabilitate fata de echipa. Daca nu esti in stare sa te mentii in forma, nu am cum sa te folosesc", a spus antrenorul chinezilor.