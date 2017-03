Inca un pas facut de Messi catre Gheata de Aur. Surpriza de pe locul 2 si pe ce pozitie e Ronaldo

Leo Messi isi pastreaza si in aceasta saptamana pozitia de lider in clasamentul celor mai buni marcatori din Europa. Argentinianul a ajuns la cota 25, dupa ce a marcat o dubla in poarta Valenciei, in meciul castigat de Barcelona cu 4-2 in fata "liliecilor".

Messi este urmat in clasamentul pentru Gheata de Aur de olandezul Bas Dost, de la Sporting. Acesta a punctat de 24 de ori in actuala stagiune a Liga Sagres, cu doar un gol mai putin decat Messi in La Liga. Pe locul 3 se afla Aubameyang, de la Dortmund, cu 23 de goluri, iar pe 4 Modeste, de la Koln, cu 22 de goluri.

Cristiano Ronaldo este doar pe 14 in acest top, portughezul avand 19 goluri.

In top 10, pe langa Messi, Bas Dost, Aubameyang si Modeste si-au mai croit loc Belotti (Torino), Dzeko (Roma), Lewandowski (Bayern), Suarez (Barcelona), Lukaku (Everton) si Cavani (PSG).