In loc de 2-0 s-a facut 1-1! Decizie incredibila in urma probei video la Supercupa Olandei! VIDEO

Supercupa Olandei a fost influentata masiv de o decizie luata in urma probei video.

Sa planga Ronaldo! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Feyenoord conducea cu 1-0 in meciul cu Vitesse si chiar a marcat pentru 2-0 in minutul 54. Asistenul a semnalizat offside, iar arbitrul central a profitat de pauza pentru a urmari faza precedenta pe televizor. Dupa cateva minute de suspans, centralul a acordat penalty pentru Vitesse si cartonas galben pentru fundasul campioanei Feyenoord. Buttner a egalat din penalty, iar timpul regulamentar s-a incheiat la egalitate, 1-1. Feyenoord s-a impus in cele din urma la loviturile de departajare, cu 4-2.