"In 10 ani poate ma apuc de box!" Interviu inedit: Cristiano Ronaldo, despre cariera si primele sale ghete: "Ma uitam la ele ca la diamante"

Cristiano Ronaldo i-a raspuns lui Rio Ferdinand intr-un interviu inedit facut chiar la el acasa.

Starul portughez al lui Real Madrid, in varsta de 32 de ani, l-a primit pe Rio Ferdinand, fostul sau coleg de la United, in locuinta de la Madrid. Acesta a povestit apoi mai multe despre cariera sa.

Cristiano s-a destainuit intr-un interviu acordat fostului sau coleg Rio Ferdinand. Mai in gluma, mai in serios, el a spus ca in 10 ani se vede facand box, la fel ca fostul mare fundas al lui United.

"Unde ma vad peste 10 ani? Nu stiu, este dificil sa ma gandesc si sa dau un raspuns acum. E greu sa te vezi peste 10 ani. Poate ma apuc de box, la fel ca tine", a spus Ronaldo.

Cristiano a vorbit apoi despre cariera sa.

"Cel mai important pe teren este sa castigi trofee, pentru ca lucrezi intr-una timp de zeni sau poate 11 luni. Si daca ajungi sa nu castigi ceva te simti gol. Mie imi place sa castig trofee, si individual, si la nivel de echipa. In afara terenului, conteaza foarte mult familia pe care o am, prietenii cu care ies. E important sa duc o viata linistita si sa fiu unul dintre cei mai fericiti oameni", a mai spus el.

Portughezul a povestit ca transferul la Real a fost visul sau, dar a mai spus ca nu va uita niciodata orasul Manchester si pe United.

"Cand am aterizat la Madrid si am inceput sa simt atmosfera de pe Bernabeu, am crezut ca urmeaza un meci de fotbal, pentru ca erau multi oameni. De fapt, ei venisera pentru mine", a spus el.

"M-a uimit faptul ca am aflat ca toti acesti oameni au venit la stadion doar sa ma vada. A fost o mare surpriza pentru mine, a fost o zi incredibila, eram atat de mandru, incat oamenii iubesc fotbalul aici in Spania. A fost o zi minunata pentru mine", si-a mai amintit acesta.

La final, el a povestit cum a fost momentul in care a primit primele ghete de fotbal.

"La 16 ani, am primit o pereche de ghete. Ma uitam la ele ca la diamante. De cand am inceput sa joc cu ele, nu le-am mai schimbat pentru foarte mult timp. Ghetele mele imi dau totul, viteza, sutul. Pe ghetele mele scrie despre visul copilariei, pentru ca acesta a fost visul meu", a incheiat el.