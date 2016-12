Imagini halucinante pe un teren de fotbal! Primul jucator surprins ca FACEA VRAJI la poarta adversa. VIDEO

Faza senzationala petrecuta intr-un meci din Rwanda.

Pare de necrezut, dar in Rwanda meciurile de fotbal au o regula speciala: e interzis sa faci vraji pe teren. Cine este prins primeste o amenda importanta.

Moussa Camara de la Rayon Sports nu a tinut cont de aceasta regula si a fost surprins in timpul meciului cu Mukura Victory facand vraji la poarta adversa.

Acesta tocmai ratase in acel moment, trimitand mingea in bara. Ce a facut dupa? Vedeti in clip: