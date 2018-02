Il regreta deja pe Stanciu?! Belgienii vorbesc despre teapa luata de Anderlecht cu fotbalistul pe care s-au platit 20 de milioane

Belgienii de la Anderlecht au crezut ca au dat o lovitura prin aducerea lui Lazar Markovic in locul lui Nicusor Stanciu, dar presa de la Bruxelles scrie ca acestia au avut parte de o mare dezamagire!

Fotbalist pe care Liverpool a platit in 2014 suma de 20 de milioane de euro, Lazar Markovic este intr-o forma dezastruoasa!

Belgienii scriu ca Markovic este gras si a intampinat dificultati la toate testele fizice. Mai mult, el ar fi refuzat sa itnre intr-un program special de pregatire. De altfel, el este recunoscut pentru caracterul sau temperamental.

Antrenorul lui Anderlecht a anuntat ca Markovic va putea juca abia peste o luna sau chiar mai mult.

According to Belgian sources, Lazar Markovic is in "abysmal" physical shape and is not keen to participate in extra sessions to get him up to standard.

Lazar Markovic's physique has been 'abominable' and is currently undergoing an extra training program to get to level. Anderlecht manager has said that it would take 5-6 weeks before he gets some game time. [@Rsca_Online_NL] pic.twitter.com/MHiZS7Nmit