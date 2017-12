Il mai tineti minte pe Mido? Cum s-a transformat fostul jucator egiptean la 4 ani de la retragerea din fotbal: "Seamana cu Pablo Escobar!" :))

Fostul jucator de la Ajax, Tottenham sau AS Roma a fost pentru o perioada si antrenor.

Egipteanul Mido are doar 34 de ani, varsta la care fosti colegi ai sai de la Marseille sau West Ham sunt in continuare pe teren. Insa egiptean a decis inca din 2013 sa se retraga din fotbal dupa ce a jucat pentru putin timp la Barnsley.

In cei 4 ani de dupa retragere, Mido s-a schimbat radical din punct de vedere fizic - cu un stil vestimentar neobisnuit si o mustata impresionanta, Mido a aparut saptamana aceasta la o emisiune TV si a fost comparat cu ... Pablo Escobar!

Mido a cochetat si cu antrenoratul dupa ce s-a retras, fiind pentru o scurta perioada antrenor la Zamalek, clubul la care a crescut.

Mido's new look is... interesting https://t.co/ihnH7iz6kh pic.twitter.com/8jz1SXk5zT