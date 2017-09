Il mai tineti minte pe "Capcaunul" Fabbiani? Iata cum arata la 34 de ani! N-a putut sa-si scoata tricoul dupa un gol :))

Cristian Fabbiani inscrie si acum gol dupa gol in Argentina.

Considerat unul dintre cei mai talentati jucatori straini care au ajuns in Romania, Cristian Fabbiani nu a reusit sa-si atinga potentialul aratat la CFR Cluj in urma cu un deceniu. Dupa ce a fost imprumutat de CFR la echipe mari din Argentina precum Newell's sau River Plate, cariera lui a luat-o in jos.

Ajuns la 34 de ani, Fabbiani joaca in liga a 3-a din Argentina pentru Deportivo Merlo. Recunoscut pentru faptul ca avea probleme cu greutatea inca de cand evolua la CFR, Fabbiani are acum un fizic departe de al unui fotbalist! Cu toate astea, marcheaza in fiecare etapa.

Ultima reusita a venit in victoria cu 2-0 din aceasta noapte contra celor de la Deportivo Armenio. Saptamana trecuta, Fabbiani a marcat cu capul in fata celor de la Sportivo Barracas si a urma un moment amuzant - a incercat sa-si scoata tricoul si nu a reusit :)