"I-a sunat telefonul inainte de meci si a aflat ca i-a murit tatal! In viata mea nu am auzit asa un urlet de durere!" Povestea cutremuratoare a lui Adriano

Legenda celor de la Inter Milano, Javier Zanetti, a oferit un interviu pentru site-ul SemperInter in care dezvaluie povestea extrem de trista si tulburatoare a brazilianului Adriano. Acesta a jucat la Inter intre 2001-2002 si 2004-2009, insa nu a reusit sa-si atinga potentialul.

Iata povestea lui Zanetti: "Jucam un meci amical impotriva celro de la Real Madrid iar el a marcat un gol impresionant. Mi-am spus: Javier, acesta este noul Ronaldo! Are tot ce-i trebuie - forta, tehnica, dribling, viteza, sut, lovitura de cap...



Adri provenea din favele si asta m-a speriat mult. Le stiu foarte bine, saracia din Brazilia este similara cu cea din Argentina mea. Am vazut pericolul de acolo pentru ca este problematic atunci cand devii bogat dupa ce n-ai avut absolut nimic. In fiecare zi dupa antrenament il intrebam unde merge si cu ce se ocupa. Ma temeam ca va intra in belele.



Adriano avea un tata de care era foarte atasat. Inaintea acelui sezon (2004), chiar inainte sa jucam pentru Trofeul TIM, ceva socant s-a intamplat. A primit un telefon din Brazilia: - Adri, tata este mort... L-am vazut in camera, a aruncat telefonul si a inceput sa urle... Nu va puteti imagina cum era acel tipat. Mi se face pielea de gaina si asta. Din acea zi eu si Moratti am vegheat asupra lui ca si cum era fratele nostru mai mic.



Intre timp a continuat sa joace fotbal, a marcat goluri si se uita catre cer dedicand golurile catre el. De la acel telefon nimic n-a mai fost la fel. Ivan Cordoba era intr-o seara cu el si i-a spus: Adri, esti o combinatie intre Ronaldo si Ibrahimovic. Esti constient ca poti deveni cel mai bun jucator din toate timpurile?



Nu am reusit sa-l scoatem din depresie. Iar aceasta este probabil cea mai mare infrangere din cariera mea. Inca ma doar faptul ca am fost lipsit de putere" a povestit Zanetti.