HALUCINANT! Crainicul a anuntat un minut de reculegere in memoria capitanului oaspetilor, care ERA PE TEREN

Gafa incredibila a avut loc inainte de un meci din Copa Libertadores.

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Crainicul de la stadionul echipei columbiene Santa Fe a comis o gafa inaintea unui meci din Copa Libertadores cu brazilienii de la Santos, anuntand un minut de reculegere in memoria capitanului oaspetilor, Ricardo Oliveira, care era pe teren, relateaza O Globo.

In mod normal, crainicul ar fi trebuit sa anunte ca minutul de reculegere este in memoria lui Kaneco, fost component al echipei Santos, care a incetat din viata marti, la varsta de 70 de ani.

Ricardo Oliveira nu a fost atent si nu si-a dat seama de gafa crainicului in momentul in care a fost comisa. "Eu nu am auzit. Acum am aflat. Nu este nevoie ca organizatorii sa isi ceara scuze. Este in regula", a spus fotbalistul dupa meci.

Santa Fe si Santos au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat la Bogota, in grupele Copa Libertadores. Ricardo Oliveira a fost titular la oaspeti si a jucat pana in minutul 70.

Sursa: News.ro