"Hai in cea mai tare liga din lume!" Oferta primita de Barcelona dupa votul de independenta al catalanilor

Anuntul ca Barcelona ar putea fi exclusa din La Liga a facut un club sa viseze la Messi!

O echipa de club din liga a 2-a din Rusia a starnit zambetele internautilor dupa ce a invitat-o pe Barca sa li se alature in divizia a 2-a rusa! Cei de la FC Yenisey Krasnoyarsk au scris pe Twitter acest lucru in conditiile incertitudinii clubului Barcelona in urma votului de independenta a Cataluniei.

Yenisey este al 3-lea cel mai mare oras din Siberia si doreste sa promoveze: "Deja stim ca Barcelona poate sa schimbe campionatul cu unul mai bun asa ca ii invitam sa participe in cea mai tare liga din lume - FNL".

Cum Catalunia ar putea sa-si declare independenta saptamana viitoare, FC Barcelona ar putea sa fie nevoita sa joace in alt campionat!