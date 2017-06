Guardiola s-a transformat in PIRAT! Schimbare socanta de LOOK in vacanta! Cum arata acum

Pep Guardiola a ales o schimbare neobisnuita de look in vacanta.

Guardiola s-a relaxat in vacanta alaturi de familie si prieteni undeva la malul marii.

De acolo au aparut cateva imagini care au atras atentia. Guardiola si-a ras barba, insa si-a lasat perciunii mari sa creasca pe fata. Reactiile nu au intarziat sa apara pe internet. Antrenorul lui Manchester City este comparat un rocker batran, cu pirati sau cu alte personaje celebre din filme.

Asa arata Pep acum

Whoever told Pep Guardiola that this is a good look is not a friend. Looks like a disgraced glam rocker pic.twitter.com/StLJmEUiP8 June 28, 2017

"In the summertime, when the weather is fine" pic.twitter.com/dDPrsjdfSw — amar singh (@amarjourno) June 28, 2017

Think Pep just took his boat hat off... thats all pic.twitter.com/19Wb0wd93p — PaulMc (@paulmc107) June 28, 2017

Asa sunt reactiile de pe Twitter