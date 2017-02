Golul cu Atletico l-a urcat pe primul loc in clasamentul Ghetei de Aur: Messi a preluat sefia. Pe ce loc e Ronaldo

Leo Messi a preluat sefia clasamentului pentru Gheata de Aur. Acesta este urmat indeaproape de Edinson Cavani (PSG) si Lewandowski (Bayern), Dzeko (Roma), Higuain (Juventus) si Aubameyang (Dortmund).

Marcator in Villarreal 2-3 Real Madrid, Ronaldo abia a patruns in top 20, acesta pozitionandu-se pe 18. Ronaldo are 15 goluri in acest sezon.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur