Gica Hagi, inclus de FourFourTwo in TOP 50 cei mai buni antrenori din lume: "Este un caz UNIC!"

Gica Hagi este singurul roman de pe lista!

Cei de la FourFourTwo au alcatuit clasamentul celor mai buni manageri din lume in acest moment, dezvaluind astazi numele celui de pe primul loc: Antonio Conte, cel care a reusit sa castige titlul la primul lui sezon in Premier League! Surprinzator, Conte l-a invins pe Zidane, desi antrenorul Realului a reusit sa ii aduca lui Real Madrid a 2-a Liga a Campionilor consecutiva, fiind prima echipa care reuseste sa-si apere trofeul!

Pe locul 49 pe lista este Gica Hagi! "Este un caz unic pe lista, fiind in acelasi timp si patronul, si antrenorul clubului" scriu cei de la FourFourTwo, care remarca reusita incredibila a Viitorului, cea care a castigat titlul in fata Stelei si a lui Dinamo, desi a cheltuit doar 85.000 de euro pe jucatori in primii 5 ani in Liga 1 si a vandut fotbalisti de 11 milioane de euro: "e o performanta imposibil de atins chiar si de maestri la FIFA Manager" mai scriu cei de la FourFourTwo.

Iata cum arata topul:

50. David Wagner (Huddersfield)

49. Gheorghe Hagi (Viitorul)

48. Emma Hayes (Chelsea Ladies)

47. Christian Streich (Freiburg)

46. Barak Bakhar (Hapoel Be'er Sheva)

45. Guillermo Almada (Barcelona - Ecuador)

44. Massimo Carrera (Spartak Moscova)

43. Mark Sampson (Nationala feminina a Angliei)

42. Marco Silva (Watford)

41. Phillip Cocu (PSV)

40. Michael O'Neill (Irlanda de Nord)

39. Diego Alonso (Pachuca)

38. Eddie Howe (Bournemouth)

37. Brendan Rodgers (Celtic)

36. Kurban Berdyev (Rubin Kazan)

35. Senol Gunes (Besiktas)

34. Thomas Tuchel (fost Borussia Dortmund)

33. Rafa Benitez (Newcastle)

32. Eduardo Berizzo (Sevilla)

31. Arsene Wenger (Arsenal)

30. Ernesto Valverde (Barcelona)

29. Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord)

28. Jorge Jesus (Sporting)

27. Unai Emery (PSG)

26. Rui Vitoria (Benfica)

25. Ralph Hasenhuttl (RB Leipzig)

24. Luciano Spalletti (Inter)

23. Eusebio Di Francesco (AS Roma)

22. Luis Enrique (fost Barcelona)

21. Jorge Sampaoli (nationala Argentinei)

20. Marcelino (Valencia)

19. Gian Piero Gasperini (Atalanta)

18. Marcelo Gallardo (River Plate)

17. Julian Nagelsmann (Hoffenheim)

16. Ronald Koeman (Everton)

15. Tite (Brazilia)

14. Maurizio Sarri (Napoli)

13. Lucien Favre (Nice)

12. Joachim Low (nationala Germaniei)

11. Mauricio Pochettino (Tottenham)

10. Peter Bosz (Borussia Dortmund)

9. Jurgen Klopp (Liverpool)

8. Pep Guardiola (Manchester City)

7. Carlo Ancelotti (Bayern Munchen)

6. Leonardo Jardim (AS Monaco)

5. Jose Mourinho (Manchester United)

4. Diego Simeone (Atletico Madrid)

3. Massimiliano Allegri (Juventus)

2. Zinedine Zidane (Real Madrid)

1. Antonio Conte (Chelsea)