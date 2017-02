Gest MURDAR al unui jucator de la Ajax! Ce a facut in momentul in care un coechipier era cazut la pamant VIDEO

Fundasul celor de la Ajax a dat dovada de lipsa de fair play - la finalul partidei el si-a aparat gestul.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Joel Veltman de la Ajax Amsterdam a produs unul dintre cele mai controversate momente din startul acestui an. In partida cu Sparta Rotterdam, la scorul de 1-0, Veltman a primit mingea in flanc si a observat ca Bertrand Traore, coechipierul sau, era intins pe gazon.

Veltman i-a facut un gest adversarului sa se opreasca, dand impresia ca doreste sa dea mingea in aut pentru ca Traore sa primeasca ingrijiri medicale. Cand adversarul a intors capul, Veltman a profitat si s-a dus sa centreze! Faza a ramas fara rezultat insa Veltman a fost criticat dur pentru gestul sau, cu atat mai mult cu cat este vice-capitanul lui Ajax.

"Am fost pur si simplu istet. Bertrand era la pamant si mi-am zis sa folosesc asta in avantajul meu. Colegii mi-au spus ca m-ar fi lovit tare daca as fi facut asa ceva impotriva lor... Cum as fi reactionat daca centrarea mea ducea la un gol? Golul este gol! Cred ca oamenii exagereaza putin, nu e ca si cum am ramas singur cu portarul. Sa nu transformam asta in ceva urias. Este mai bine sa radem decat sa transformam totul intr-o problema mare. Nu o voi mai face in primul rand pentru ca nu cred ca ar mai functiona a doua oara" a spus Veltman dupa meci.

Ajax a castigat partida cu 2-0 si ramane aproape de liderul Feyenoord.