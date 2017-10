George Weah, fostul Balon de Aur in 1995, a devenit PRESEDINTE in tara lui

"Tot ce pot sa va spun acum este ca George Manneh Weah va fi noul presedinte al Liberiei", a spus consilierul fostului fotbalist, Mulbah Morlu, pentru Reuters.

Rezultatele partiale din aceasta dimineata il indica pe Weah ca fiind castigator al alegerilor din Liberia.

George Weah, 51 de ani, si-a petrecut cea mai mare parte din cariera de fotbalist la AC Milan, in perioada 1995-2000.

In 1995, Weah a fost numit Balon de Aur, ramanand si astazi singurul jucator african care a cucerit acest trofeu.

Achievements of George Weah 1.African Footballer of e Year-1989,1994 &1995 2. African Player of the Century-1996 2. FIFA World Player of the Year & won the Ballon d'Or-1995 3. Ligue 1 winner 4. Top scorer,94–95 UEFA Champs League 5. Seria A winner 6. President of Liberia-2017 ????

De-a lungul carierei, Weah a mai jucat la Monaco, PSG, Chelsea, Manchester City si Marseille. Si-a incheiat cariera de fotbalist in 2003, la Al Jazira.

Arsene Wenger, fostul antrenor al lui Weah la Monaco, la sfarsitul anilor '80, l-a felicitat pentru performanta remarcabila din alegeri.

AW: I’d like to congratulate my former player George Weah on becoming president of Liberia. It’s not often your ex-player becomes president! pic.twitter.com/qlpSUD9YBi