Fotbalisti arestati pentru blaturi! Ancheta soc soldata cu 14 persoane puse sub acuzare: 5 sunt jucatori

Cinci fotbalisti au fost arestati in Portugalia pentru presupusa implicare in trucarea meciurilor.

Sase persoane, din care care cinci fotbalisti din liga a doua, au fost arestate in Portugalia, in cadrul unei anchete privind o presupusa implicare in trucarea de meciuri.

Jucatorii arestati sunt de la formatiile Oriental, retrogradata intre timp in liga a treia, Penafiel si Academico Viseu, iar cea de-a sasea persoana este un membru al Super Dragons, principala factiune a galeriei echipei FC Porto.

Alte opt persoane au fost pus sub acuzare si vor fi judecate in libertate.

Cei implicati sunt acuzati de constituire de grup infractional, frauda si dare si luare de mita.