Fotbalist condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare pentru ca si-a batut si agresat sexual sotia

Un fotbalist ghanez stabilit in Suedia a fost condamndat la doi ani de inchisoare dupa ce si-a batut si violat sotia.

Un fotbalist ghanez a fost condamndat la doi ani de inchisoare in Suedia dupa ce si-a violat si lovit sotia, informeaza Le Figaro.

In varsta de 22 de ani, Kwame Bonsu va fi expluzat din Suedia la ispasirea pedepsei.

El locuieste in Suedia din 2013, iar pe langa inchisoare aceasta va trebui sa plateasca si suma de peste 25.000 euro femeii.

Bonsu a cunoscut-o pe tanara in 2014, cand juca la Mjallby AIF, iar anul urmator cei doi s-au casatorit.

La cateva luni de la casatorie, relatia s-a degradat, dupa ce jucatorul a semnat cu Gefle IF, desi femeia voia sa ramana la Mjallby pentru a-si continua studiile.

Violul si bataia au avut loc in apartamentul cuplului, in noiembrie 2015, cand ea a refuzat sa iasa in oras. Jucatorul a negat faptele, dar judecatorii au luat in considerare marturia femeii.

Clubul Gefle IF a anuntat ca jucatorul va fi concediat imediat.