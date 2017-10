Weekend-ul derby-urilor! Sambata 14.30 Liverpool - Manchester United! Klopp vs Mourinho! Motivul pentru care se urasc fanii celor 2 echipe

19:18

FC LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED, marti ora 14.30



Pentru fanii celor doua echipe acesta este marele derby dintr-un sezon. Chiar daca Chelsea sau Manchester City au reusit sa le ia fata in ultimele sezoane, Liverpool si Man United raman cele mai populare echipe din Anglia iar duelul de sambata reprezinta pentru ambele formatii oportunitatea de a-si arata clar intentiile pentru acest sezon.



Pentru Liverpool, meciul cu United este vital - la 7 puncte in spatele celor 2 echipe din Manchester, Liverpool poate abandona orice speranta de a opri blestemul celor 27 de ani fara titlu in cazul unei infrangeri. Jurgen Klopp nu se va putea baza pe cel mai bun jucator al echipei din sezonul trecut, Sadio Mane, cel care a suferit o accidentare la nationala ce il va tine departe de gazon o luna si jumatate.



De partea cealalta, United are un start excelent de sezon cu victorii la scor iar partida cu Liverpool poate sterge si singurul semn de intrebare ramas. Acesta este legat de faptul ca United nu a avut in primele 7 etape vreo partida cu adevarat dificila, exceptand deplasarea de la Stoke unde a venit si singurul semi-esec. Daca pentru Liverpool este al 3-lea meci cu o rivala la top 4, pentru United va fi primul meci de acest tip din sezon iar o victorie ar certifica faptul ca echipa lui Jose Mourinho este mare favorita la titlu, alaturi de Manchester City. De la Man United vor lipsi Fellaini si Paul Pogba.



Noile achizitii au avut un impact major pentru ambele echipe - Salah este golgheterul lui Liverpool cu 4 reusite, in timp ce Lukaku a reusit sa inscrie de 7 ori pentru United.



