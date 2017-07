"Fost campion mondial, caut echipa serioasa!" Cine este jucatorul care si-a postat CV-ul pe LinkedIn

A jucat la AC Milan, Parma, Palermo si Wolfsburg.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Campion mondial cu nationala Italiei in 2006, Cristian Zaccardo a ramas liber de contract dupa despartirea de Vicenza in urma retrogradarii in liga a 3-a a acestui club.

Zaccardo are dificultati in a-si gasi echipa astfel ca a luat o decizie surprinzatoare: si-a postat CV-ul pe site-ul LinkedIn! Jucatorul cu 17 selectii in nationala Italiei a scris pe site.

"Mi-am reziliat contractul care ma lega de Vicenza pana in iunie 2018. Momentan sunt un fotbalist fara contract. Inca sunt la un nivel bun din punct de vedere fizic, pot juca inca 2 ani la nivel inalt. Oricine ma va lua va face o afacere buna. Sunt un fotbalist profesionist si puternic!" scrie pe profilul lui Zaccardo.