Ultimul meci pentru Wenger? 19.30 Arsenal - Chelsea | 21.00 Eintracht - Dortmund | 22.00 Angers - PSG | Barca vrea un trofeu in acest sezon 22.30 Barcelona - Alaves

22.30 Barcelona - Alaves, finala Cupei Spaniei

Daca in cazul lui Wenger mai exista semne de intrebare, la Barcelona lucrurile sunt clare - Luis Enrique va pleca dupa finala Cupei Spaniei in urma unui sezon sub asteptari in care Barca a ratat titlul in Spania si Liga Campionilor. Ar fi al 8-lea trofeu in 3 ani pentru Luis Enrique la Barcelona. Catalanii pot avea insa surprize - Alaves a reusit sa castige in acest sezon pe Nou Camp, platind insa pentru acest lucru la retur cand Barca i-a demolat cu un scor de tenis, 6-0!