Fatih Terim, OUT de la nationala Turciei dupa scandalul din bar! Anunt de ultima ora la Istanbul

Terim pleaca din de la nationala in urma scandalului pe care l-ar fi provocat intr-un bar acum o saptamana!

Numit pentru a 3-a oara pe banca Turciei in 2013, Terim nu a reusit rezultatele pe care le asteptau fanii. 'Imparatul' se desparte de nationala din motive care 'nu au legatura cu fotbalul', a anuntat Federatia Turca pe site-ul oficial.

"In ultimul timp, mai multe subiecte de media au consumat relatia dintre Federatie si Fatih Terim. Despartirea era cea mai sanatoasa varianta pentru ambele parti. Am vrea sa-i multumim antrenorului nostru pentru contributia sa si sa-i uram succes in continuare", mai scrie pagina oficiala a Federatiei din Turcia.

Terim a fost implicat intr-un scandal saptamana trecuta, cand s-a aflat la un pas de conflict fizic cu un om de afaceri din cauza unui conflict de familie.