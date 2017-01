FABULOS! Penalty nebun in Irak! Ce a facut acest jucator cand toata lumea credea ca va trage la poarta

Lionel Messi si Neymar au facut asta anul trecut, iar nebunia lor a fost copiata in Irak. :)

Amjad Radhi si Hammadi Ahmed sunt vedetele momentului in Irak dupa ce ultimul a inscris superb in minutul 89 al meciului cu Al Hudod. Pasa lui Radhi de la 11 metri i-a lasat toata poarta in fata lui Hammadi, al treilea golgeter al campionatului irakian, cu 8 goluri marcate. Quwa Al Jamiya, echipa celor doi, e pe 7 in clasament.