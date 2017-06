FABULOS! Benfica a vandut jucatori de 370 de milioane de EURO in ultimii 7 ani! Lista mutarilor

Benfica a incasat 70 de milioane de euro doar vara aceasta!

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

FC Porto nu este singura echipa din Portugalia care a incasat o multime de bani in ultimii 7 ani pentru jucatorii vanduti pe sume considerabile! Marea rivala, Benfica, se poate lauda si ea cu 324 de milioane de lire (aprox 370 de milioane de euro) in acest interval!

Totusi, chiar daca cei de la FC Porto au incasat 450 de milioane de euro in aceeasi perioada, Benfica a avut mult succes in ultimii ani - au castigat 5 din ultimele 7 titluri in prima liga din Portugalia si au ajuns in finala Europa League in 2013 si 2014!

Jucatorii vanduti de Benfica in ultimii 7 ani:

- Victor Lindelof - Manchester United - 30 de milioane de lire

- Fabio Coentrao - Real Madrid - 27 de milioane de lire

- Angel Di Maria - Real Madrid - 21 de milioane de lire

- Javi Garcia - Man City - 16 milioane de lire

- David Luiz - Chelsea - 21 de milioane de lire

- Lazar Markovic - 20 de milioane de lire

- Nemanja Matic - 21 de milioane de lire

- Jan Oblak - 12.6 milioane de lire

- Ramires - Chelsea - 17 milioane de lire

- Renato Sanchez - Bayern - 27.5 milioane de lire

- Bernardo Silva - AS Monaco - 12 milioane de lire

- Axel Witsel - Zenit - 32 de milioane de lire

- Gaitan - Atletico - 19.7 milioane de lire

- Andre Gomes - Valencia - 12 milioane de lire

- Ederson - Man City - 35 de milioane de lire