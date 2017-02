"Este de c****!" Reactie incredibila dupa primul derby decis de 1 milimetru! Tehnologia video a decis totul

Sperantele la titlu ale celor de la PSV Eindhoven au fost incheiate dupa decizia luata cu ajutorul tehnologiei pentru linia portii.

Feyenoord a castigat cu 2-1 derby-ul cu PSV Eindhoven din ultima etapa din Eredivisie si se afla la 11 puncte in fata acestora in clasamentul si la 5 puncte de Ajax. Van der Heijden a inscris golul victoriei in minutul 82 insa decizia finala a fost luat de arbitru cu ajutorul tehnologiei pentru linia portii.

Portarul celor de la PSV, Zoet, a avut o reactie nervoasa dupa partida. "A fost de c****! Tehnologia pentru linia portii a facut diferenta si lucrurile ar fi putut fi diferite daca nu se intampla asa. A judecat dupa ceas. Daca nu o facea, nu cred ca acorda golul.



Trebuie sa crezi in continuare in lucruri dar titlul este foarte departe. Este o lovitura. Singurul lucru pe care gandeam ca trebuie sa-l fac este sa pun mingea pe linie. Am facut totul. Dar ce s-a intamplat dupa, nu stiu, a fost intr-o fractiune de secunda. Ne putem uita la imagini de o mie de ori, nu se va schimba nimic" a spus portarul pentru NOS.