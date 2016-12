Ei sunt golgheterii lui 2016. Balonul de Aur Ronaldo, doar pe locul 4, in timp ce Suarez domina clasamentul. Ibra nu putea lipsi

IFFHS a intocmit un clasament al atacantilor de prima liga cu cele mai multe goluri in 2016.

Federatia Internationala de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS) a intocmit topul celor mai prolifici fotbalisti ai anului 2016. Criteriul de care s-a tinut cont a fost acela ca fotbalistii sa fi marcat in prima liga, indiferent de tara in care au activat.

Luis Suarez a fost astfel desemnat cel mai bun atacant, acesta stabilind un record demn de invidiat. 40 de goluri a dat Suarez in La Liga, in tricoul Barcelonei. Uruguayanul se mai pozitionase primul in acest top in 2010 si 2014, pe cand activa la Ajax, respectiv Liverpool.

Castigator al Balonului de Aur, care s-a aflat la egalitate cu Suarez in 2014 si a castigat cursa in 2015, Cristiano Ronaldo a incheiat acum doar pe locul 4, cu 35 de goluri marcate.

Intre Suarez si Ronaldo si-au facut loc Zlatan Ibrahimovic (38 goluri pentru PSG si United) si Gonzalo Higuain (36 pentru Napoli si Juventus).

Din top mai fac parte Jonas (32 goluri pentru Benfica), Eran Zahavi (31 goluri pentru Maccabi Tel Aviv) si Robert Lewandowski (30 goluri pentru Bayern Munchen).

Clasamentul celor mai buni marcatori din 2016

1. Luis Suarez (FC Barcelona) 40 de goluri

2. Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain/Manchester United) 38

3. Gonzalo Higuain (Napoli/Juventus) 36

4. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 35

5. Jonas (Benfica) 32

6. Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv) 31

7. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 30

8. Vincent Janssen (AZ Alkmaar/Tottenham) 27

8. Nemanja Nikolic (Legia Varsovia) 27

10. Lionel Messi (FC Barcelona) 26