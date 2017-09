Meci INCREDIBIL in Libertadores! River Plate a pierdut turul din Bolivia cu 3-0! Ce s-a intamplat in Argentina e absolut incredibil. Cu ce scor s-a terminat jocul

River Plate a intors fantastic rezultatul in sferturile de finala din Copa Libertadores contra bolivienilor de la Jorge Wilstermann.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Dupa 0-3 in tur, River s-a dezlantuit pe teren propriu. A batut cu 8-0! Fostul jucator al lui Olaroiu de la Al Ain, Scocco, a fost vedeta meciului. A marcat de 5 ori.



In semifinale, River da peste o alta echipa din Argentina, Lanus. In cealalta semifinala, Barcelona din Ecuador o intalneste pe Gremio.