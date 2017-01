Echipa cu cel mai distructiv atac din Europa e mult peste Barca, Real ori Chelsea. Ce medie are AS Monaco

AS Monaco a inceput sezonul cu un atac considerat a fi cumva "expirat". Realitatea primei jumatati de sezon a demonstrat insa altceva: trupa lui Leonardo Jardim este cea mai ofensiva si eficienta echipa din Europa.

AS Monaco se bate pentru castigarea pri mului titlu dupa 17 ani in Ligue 1. Formatia antrenata de Leonardo Jardim a urcat pe primul loc in campionat, gratie victoriei cu 4-0 impotriva lui Lorient. MOnaco are 48 de puncte dupa 21 de meciuri, cu doua puncte mai mult decat OGC Nice si cu trei mai multe decat PSG.

Pe langa primul loc in clasamentul din Ligue 1, echipa din Principat ocupa prima pozitie si in topul celor mai ofensive echipe de pe continent.

AS Monaco este echipa din top campionate cu cele mai multe goluri marcate, laudandu-se cu un golaveraj excelent de +43.

AS Monaco, care are o ofensiva formata de Radamel Falcao, Boschilla, Bernardo Silva, Valere Germain si Guido Carillo, a marcat nu mai putin de 64 de goluri in primele 21 de etape.

Monaco are astfel o medie de trei goluri pe meci, cea mai mare a unei echipe de pe continent.

Prin comparatie cu Monaco, Barcelona si Liverpool au inscris de cate 51 de ori, in timp ce Real Madrid a facut-o de 48 de ori. Juventus are 42 de goluri marcate, iar Bayern doar 40.

Golgheterul lui Monaco este Radamel Falcao. Varful de 30 de ani are 12 goluri in 15 meciuri. Argentinianul Carillo a punctat de 7 ori in 15 aparitii, iar francezul Valere Germain de 7 ori in 20 de prezente. Si Thomas Lemar are tot 7 goluri.

Clasamentul din Ligue 1