E gol valabil? Executia FABULOASA a unor pusti din Japonia la o lovitura libera. VIDEO

Pustii Japoniei au inventat un nou mod de a executa loviturile libere.

Juniorii japonezi au reusit sa inscrie unul dintre cele mai ciudate goluri din lovitura. Ei au avut trei jucatori in zidul facut de adversari, iar alti 3 jucatori au stat in fata balonului, iar apoi au inceput sa se retraga in timp ce colegul sau a trimis spre poarta. Cei trei s-au lasat la pamant, iar mingea a trecut peste capul lor si s-a dus direct in poarta! Intrebarea tuturor acum este: e gol valabil? Arbitrul a validat reusita.