Dupa Balonul de Aur, a fost anuntat si BIDONUL DE AUR :) Un fotbalist de 40 de milioane de euro, teapa anului 2017

Italienii de la Rai au acordat titlul Bidonul de Aur 2017, pentru "teapa anului".

La fel ca in Statele Unite, unde americanii decerneaza in fiecare an, dupa Oscaruri, si Zmeura de Aur, in Italia s-a anuntat castigatorul "Bidonului de Aur".

Italienii de la Rai 2 au decis sa ii acorde titlul de "teapa anului" brazilianului Gabriel Barbosa, cumparat de Inter in 2017 cu aproximativ 40 de milioane de euro.

Poreclit si Gabigol, atacantul a marcat un singur gol in 10 aparitii pentru Inter, fiind ulterior imprumutat la Benfica.

"Sa platesti 40 de milioane de euro pentru el e ca si cum ai arunca banii pe fereastra", au spus italienii despre Gabigol.