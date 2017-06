"Dollarumma!" Scene incredibile! Italienii au aruncat cu dolari in Donnarumma la EURO U21! VIDEO

Vestea ca a refuzat prelungirea contractului i-a infuriat pe fanii Milanului. Portarul Gianluigi Donnarumma a avut probleme la partida cu Danemarca de la EURO U21, cand a aparat culorile Italiei. Chiar daca inca nu a plecat de la Milan, Donnarumma a refuzat prelungirea contractului, iar agentului sau ii negociaza plecarea de pe San Siro.

Fanii Italiei au aruncat cu dolari falsi catre poarta lui Donnarumma, poreclit mai nou "Dollarumma".

Italy fans throw fake money at Donnarumma, and accidentally create the best corruption-related stock football photo of 2017 in the process. pic.twitter.com/DJmjtAfDT5