Doar Barcelona a mai reusit asa ceva! Bayern, calcata in picioare de Liverpool pe propriul teren! VIDEO

MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Liverpool a invins cu scorul de 3-0 pe Bayern Munchen si s-a calificat in finala turneului amical Audi Cup. Golurile au fost marcate de Sadio Mané '7, Salah '34 si Sturridge '83. in finala turneului, Liverpool va intâlni Atletico Madrid, care a invins-o pe Napoli, scor 2-1.

Bayern nu mai ratase niciodata finala Audi Cup, castigand 3 din cele 4 editii de pana acum - doar Barcelona a reusit sa o invinga in trecut la acest turneu in finala din 2011. Turneul organizat de clubul bavarez are loc din 2 in 2 ani.