Dezvaluiri incredibile: jurnalistii au dovada ca Ronaldo a platit o femeie care l-a acuzat ca a violat-o: "Nu exista nicio indoiala!"

Detinatorul Balonului de Aur a numit informatia "fictiune".

Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ar fi platit 375.000 de dolari unei femei pentru a scapa de acuzatia de viol, scriu nemtii de la Der Spiegel.

Der Spiegel a anuntat ca se afla in posesia unei copii a unei scrisori de sase pagini pe care femeia violata, Susan K, i-ar fi trimis-o lui Ronaldo la peste un an de la evenimentul petrecut in noaptea de 12 spre 13 iunie 2009, la Las Vegas. De asemenea, acestia au documente si mesaje text care dovedesc ca Ronaldo a platit bani pentru victima violului. "Suntem in posesia unui document care subliniaza intelegerea in afara tribunalului intre femeie, Susan K, si Ronaldo. Platforma Football Leaks este cea care l-a publicat. Actul este semnat de catre Ronaldo. Nu exista nicio indoiala legata de autenticitatea documentului" au scris cei de la Der Spiegel. Acestia sustin ca au mesaje trimise intre Ronaldo si avocatul sau, Osorio de Castro.

Ronaldo se afla la Las Vegas impreuna cu cumnatul si cu varul sau cand a cunoscut-o pe Susan K la o petrecere. Cei doi au ajuns in apartamentul fotbalistului din Palms Place Hotel, iar dupa ce au intrat in jacuzzi si s-au sarutat, Ronaldo ar fi violat-o.

Femeia ar fi depus o plangere la politie, dar a doua zi de dimineata s-a ajuns la un acord prin care Ronaldo ii platea 375.000 de dolari in schimbul retragerii acuzatiei. Mai mult, Susan K se obliga sa nu ofere detalii despre acea noapte si sa stearga orice fel de materiale electronice sau scrise. La crearea documentului au participat noua avocati.

Acordul final s-a semnat la 12 ianuarie 2010, iar Ronado a fost reprezentat de avocatul sau Carlos Osorio de Castro. Avocatul lui Cristiano Ronaldo a negat povestea aparuta in Der Spiegel.

Sursa: News.ro